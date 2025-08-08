وفاق سطيف يتفوق على جمعية الشلف في مباراة ودية مثيرة بتونس

حقق فريق وفاق سطيف فوزًا صعبًا على جمعية الشلف بنتيجة 4-3، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2025-2026. في مباراة ودية تحضيرية مثيرة احتضنها مركب حمام بورقيبة بتونس.

وشهد اللقاء نسقًا عاليًا وتنافسًا كبيرًا بين الطرفين، حيث تميز بفعالية تهديفية وأداء هجومي مفتوح من الجانبين.

وسجل النجم الجديد للوفاق، بيراماهير أبيدي، ثلاثة أهداف كاملة، ما يؤكد علو كعبه والإضافة التي سيقدمها في المنافسة الرسمية. في حين سجل اللاعب الشاب أيمن لقجع هدفا آخر للوفاق.

ولم تقف جمعية الشلف مكتوفة الأيدي، بل قلصت الفارق ثم عادت في النتيجة خلال الشوط الثاني، مستفيدة من بعض الهفوات الدفاعية لسطيف. لكن عزيمة “النسر الأسود” حسمت الأمور لصالحه بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة رغم الطابع الودي للمباراة.

وسجل ثلاثية أولمبي الشلف كلٌّ من إيفرا (ثنائية)، وإدوارد.