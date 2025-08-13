وفاق سطيف يتفوّق على مولودية بجاية وديا في تربص تونس

حقق نادي وفاق سطيف الفوز أمام مولودية بجاية بنتيجة (2-1)، في لقاء ودي جمع بين الفريقين، اليوم الأربعاء، بمركب حمام بورقيبة في تونس،

وذلك في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وشهدت المباراة أداءً متوازنًا من الجانبين، إذ عمد الطاقمان الفنيان إلى تجريب أكبر عدد ممكن من اللاعبين والوقوف على الجاهزية البدنية والفنية لكل عنصر. في ظل العمل على تصحيح النقاط السلبية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

سجل هدفي الوفاق كل من زروقي وطوال، بينما قلصت مولودية بجاية الفارق في الشوط الثاني بعد هجمة منسقة.