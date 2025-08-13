إعــــلانات
الرياضة

وفاق سطيف يتفوّق على مولودية بجاية وديا في تربص تونس

بقلم عزيز طالبي
وفاق سطيف يتفوّق على مولودية بجاية وديا في تربص تونس
وفاق سطيف
  • 135
  • 0

حقق نادي وفاق سطيف الفوز أمام مولودية بجاية بنتيجة (2-1)، في لقاء ودي جمع بين الفريقين، اليوم الأربعاء، بمركب حمام بورقيبة في تونس،

وذلك في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وشهدت المباراة أداءً متوازنًا من الجانبين، إذ عمد الطاقمان الفنيان إلى تجريب أكبر عدد ممكن من اللاعبين والوقوف على الجاهزية البدنية والفنية لكل عنصر. في ظل العمل على تصحيح النقاط السلبية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

سجل هدفي الوفاق كل من زروقي وطوال، بينما قلصت مولودية بجاية الفارق في الشوط الثاني بعد هجمة منسقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/5qMMt
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر