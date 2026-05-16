وفاق سطيف يتنفس الصعداء بفوز مثير أمام شباب بلوزداد

حقق فريق وفاق سطيف فوزًا ثمينًا ومثيرًا أمام ضيفه شباب بلوزداد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المتأخرة عن الجولة الـ23 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي احتضنها ملعب 8 ماي 1945 بسطيف.

وتمكن “النسر الأسود” من صناعة المفاجأة أمام أحد أبرز أندية المقدمة، بعدما قدم لاعبوه أداءً قويًا ونجحوا في استغلال الفرص المتاحة، ليحسموا مواجهة مهمة أعادت الثقة للفريق في مرحلة حساسة من الموسم.

وشكّل هذا الانتصار متنفسًا حقيقيًا لوفاق سطيف، الذي رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الـ11، مبتعدًا نسبيًا عن منطقة الخطر، في وقت يطمح فيه الفريق إلى إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة وتفادي أي حسابات معقدة.

في المقابل، تلقى شباب بلوزداد ضربة موجعة في سباق المراكز الأولى، بعدما تجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الرابع، ما قد يزيد من تعقيد مهمته في المنافسة على المراتب المؤهلة قاريا خلال الجولات المتبقية من