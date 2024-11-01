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الرياضة

وفاق سطيف يتوّج بكأس السوبر على حساب مولودية الجزائر

بقلم عزيز طالبي
وفاق سطيف يتوّج بكأس السوبر على حساب مولودية الجزائر
وفاق سطيف
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حصد فريق وفاق سطيف، لفئة أقل من 19 سنة كأس السوبر على حساب فريق مولودية الجزائر، في لقاء إياب نهائي الكأس الممتازة.

وفاز وفاق سطيف بهدف نظيف من إمضاء اللاعب ساطة في مباراة الإياب. مانحاً الوفاق التفوق بإجمالي نتيجة (4-1) في المباراتين.

وعرفت مواجهتا الذهاب والإياب تألق عدد من اللاعبين تحت أنظار المسؤولين عن الفريق الأول لوفاق سطيف.

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