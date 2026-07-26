وفاق سطيف يحسم صفقة الحارس الدولي ألكسندر أوكيدجة

أعلن نادي وفاق سطيف، اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع الحارس الدولي الجزائري السابق، ألكسندر أوكيدجة، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويعَدُّ أوكيدجة من أبرز حراس المرمى الجزائريين في السنوات الأخيرة، بعدما حمل ألوان المنتخب الوطني في عدة مناسبات، إلى جانب مسيرة احترافية طويلة في الملاعب الفرنسية، حيث اكتسب خبرة كبيرة جعلته أحد الأسماء البارزة في مركز حراسة المرمى.

وتعوّل إدارة “النسر الأسود” على الخبرة الواسعة التي يتمتع بها على الحارس السابق لنادي ميتز الفرنسي، للمساهمة في استعادة الفريق مكانته التنافسية محليا وقاريا.

وتندرج صفقة أوكيدجة ضمن سياسة إدارة وفاق سطيف الرامية إلى تعزيز التشكيلة بعناصر تملك الخبرة والجودة، من أجل تكوين فريق قادر على المنافسة بقوة على مختلف الأهداف المسطرة.