وفاق سطيف يحسم مستقبل المدرب الألماني أنطوان هاي

حسمت إدارة وفاق سطيف، في مستقبل التقني الألماني والمسؤولي الأول على العارضة الفنية للفريق أنطوان هاي.

ورشحت بعض الأطراف أنطوان هاي، لمغادرة الوفاق، بعدما فشل في قيادة الفريق لتحقيق الفوز في أول 3 جولات من الموسم الجديد. والتي تعادل فيها الفريق أمام كل من اتحاد خنشلة. وشبيبة الساورة ومولودية البيض.

وفنذت إدارة وفاق سطيف، في بيان لها اليوم الاثنين، بشكل قاطع هذه: “الأخبار المغلوطة التي روّجت لها بعض وسائل الإعلام الجزائرية بخصوص إقالة المدرب أنطوان هاي.”

معربة في السياق ذاته، عن أسفها لهذا النوع من الممارسات غير المسؤولة. كما أكدت أن مثل هذه الإشاعات لا تهدف سوى إلى زرع البلبلة والتأثير سلبًا على استقرار النادي.