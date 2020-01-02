وفاق سطيف يحصن جوهرته بتجديد عقده لموسمين

جدد نادي وفاق سطيف، عقد موهبته الصاعدة، اسحاق لوصيف، أين أمضى هذا الأخير على عقد جديد يربطه بالوفاق لموسمين.

وصرح اسحاق لوصيف، لتلفزيون النهار، عقب تجديد عقده: “جددت عقدي مع وفاق سطيف لمدة موسمين، بعدما أقنعني رئيس النادي بذلك”.

وأضاف: “الفريق، والأنصار، بحاجة لخدماتي في هذا الظرف الصعب الذي يمر به الوفاق، لهذا قررت الإمضاء على عقد جديد”.

ومن جهته صرح رئيس وفاق سطيف، فهد حلفاية: “لوصيف سيشارك في التربص المقبل للفريق، بعدما أمضى لموسمين، وننتظر منه الكثير لأنه موهبة كبيرة”.

يذكر أن إسحاق لوصيف، كان محل أطماع العديد من الأندية، التي تسعى لانتدابه في الميركاتو الشتوي الجاري، على غرار نادي الترجي الرياضي التونسي.