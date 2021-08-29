وفاق سطيف يحصن موهبتي الفريق مهرة وبقرار

أقدمت إدارة وفاق سطيف على تحصين موهبتي الفريق عبد الرزاق مهرة، ومنصف بقرار، من خلال تمديد عقدهما مع الفريق.

وأعلنت إدارة الوفاق، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن توقيع اللاعب عبد الرزاق مهرة، على عقد يربطه بالنادي إلى غاية 2025.

ومن جهة أخرى، أمضى الموهبة الصاعدة، منصف بقرار، هو الآخر على عقد جديد يربطه بالنادي إلى غاية 2024.

وتأتي هذه الخطوة التي أقدم عليها مسؤولي وفاق سطيف، بهدف تحصين لاعبيها من أطماع العديد من الأندية، وضمان استفادة النادي من انتقالهما، في حال تلقيهم لعرض مغر.