وفاق سطيف يحظى بزيارة سفير الجزائر بمصر حميد شبيرة

زار السفير الجزائري بمصر، حميد شبيرة، اليوم الجمعة، بعثة فريق وفاق سطيف المتواجد بالقاهرة، تحسبا لمواجهة الأهلي.

واستغل السفير الجزائري شبيرة، هذه الزيارة، للإطمئنان على ظروف اقامة للوفاق، مبديا في ذات الوقت دعمه الكامل لهم.

كما صرح السفير شبيرة: “رحبنا ببعثة الوفاق، وهنأتهم على الانتصارات التي حققوها، لبلوغه هذا المستوى، وأتمنى لهم المزيد من الانتصارات”

وأضاف: “وجهت كلمة للاعبين، وأعلمتهم بأنهم حاليا هم سفراء الشباب والرياضى الجزائرية هنا بمصر، وننتظر منكم مباراة في المستوى”

وختم السفير حميد شبيرة: “أهنئ الجمهور السطايفي وكل الجزائريين بهذا الفريق، وأنا من معجبي هذا الفريق منذ سنوات البعينات والثمانينات”