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الرياضة

وفاق سطيف يحقق الريمونتادا أمام فورتن أف سي الغامبي

بقلم يونس رزيق
وفاق سطيف يحقق الريمونتادا أمام فورتن أف سي الغامبي
فريق وفاق سطيف يحقق التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا
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حقق فريق وفاق سطيف سهرة اليوم الأحد ريمونتادا تاريخية أمام نادي فورتن أف سي الغامبي في إطار إياب الدور التمهيدي من منافسة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بنتيجة 3-0 في مباراة العودة ، ليتجه الفريقان للركلات الترجيحية التي إبتسمت للفريق السطايفي بـ5-4.

وكان فريق وفاق سطيف قد إنهزم بثلاثية تاريخية في مباراة الذهاب قبل أن يحقق أمس ية اليوم الأحد ريمونتادا بفض أهداف جابو بن عياد وهدف من المدافع الغامبي بالخطأ ضد مرماه.

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