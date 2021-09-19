وفاق سطيف يحقق الريمونتادا أمام فورتن أف سي الغامبي

حقق فريق وفاق سطيف سهرة اليوم الأحد ريمونتادا تاريخية أمام نادي فورتن أف سي الغامبي في إطار إياب الدور التمهيدي من منافسة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بنتيجة 3-0 في مباراة العودة ، ليتجه الفريقان للركلات الترجيحية التي إبتسمت للفريق السطايفي بـ5-4.

وكان فريق وفاق سطيف قد إنهزم بثلاثية تاريخية في مباراة الذهاب قبل أن يحقق أمس ية اليوم الأحد ريمونتادا بفض أهداف جابو بن عياد وهدف من المدافع الغامبي بالخطأ ضد مرماه.

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