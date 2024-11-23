وفاق سطيف يحقق فوز ثمين أمام أولمبيك آقبو ويرتقي للمركز الخامس

لعبت مساء اليوم السبت، الجزء الثاني من الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة، بإجراء ثلاث مواجهات.

وحقق وفاق سطيف، فوزا ثمينا من ميدان أولمبيك آقبو، بهدف دون رد، في المواجهة التي إحتضنها ملعب الوحدة المغاربية بمدينة بجاية. مكن هدا الفوز “النسر السطايفي” من رفع رصيده للنقطة 14 في المركز الخامس في سلم الترتيب. فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض، عند النقطة 14 كذلك في المركز السادس في سلم الترتيب.

ولحساب ذات الجولة، إكتفى أولمبي الشلف، بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام ضيفه نجم مقرة. وهي النتيجة التي بقي على إثرها أصحاب الأرض في المركز العاشر برصيد 11 نقطة، فيما رفع النجم رصيده للنقطة العاشرة هذا الموسم، في المركز 12 في الترتيب العام للرابطة المحترفة.

كما إفترق ترجي مستغانم و شبيبة الساورة، على تعادل إيجابي بهدف في كل شبكة، رفع الفريقان رصيدهما للنقطة 11 في المركزين العاشر والحادي عشر في الترتيب العام مؤقتا.

للإشارة، تم تأجيل مواجهتين من الجولة العاشرة لموعد لاحق، ويتعلق الأمر بكل من مواجهتي أتلتيك بارداو أمام إتحاد بسكرة وشبيبة القبائل أمام مولودية البيض.