وفاق سطيف يحقّق بداية مثالية على حساب أبناء الزيبان

تمكن فريق وفاق سطيف من الفوز بثلاثية مقابل واحد أمام ضيفه إتحاد بسكرة في الجولة 16 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى.

كما تداول الثلاثية كل من زعموم وغناوي وسالم. في حين سجّل أبناء “الزيبان” هدفا وحيدا في اللقاء الذي جرى بملعب 8 ماي 14945 بسطيف.

وعرف المدرب خالد لموشية كيفية قيادة لاعبيه لتحقيق انطلاقة قوية وبداية مثالية. في مرحلة الإياب التي يعوّل عليها كثيرا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption