وفاق سطيف يخوض مباراة تحضيرية أمام جمعية عين مليلة

برمجت إدارة وفاق سطيف، مباراة تحضيرية، لنهار اليوم الخميس، في مواجهة جمعية عين مليلة، استعدادا لبقية الموسم الجاري.

وكشفت إدارة الوفاق، عبر الصفحة الرسمية للنادي، عن مواجهة جمعية عين مليلة بملعب “8 ماي” انطلاقا الرابعة مساء، بدون جمهور.

كما تأتي برمجة هذه المواجهة، سعيا من مسؤولي الوفاق، للحفاظ على جاهزية لاعبيهم تسحبا لاستئناف المنافسة الرسمية للبطولة.

يذكر أن وفاق سطيف، يتواجد في المركز الثالث من ترتيب البطولة المحترفة، برصيد 35 نقطة، ناقص مباراة واحدة.