وفاق سطيف يدخل في نفق مظلم

قاطع لاعبو وفاق سطيف التدريبات الجماعية للنادي، إحتجاجا منهم لتأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية .

وجاء هذا القرار من لاعبي النسر الأسود، كتمرد منهم على مجلس الإدارة، الذي يبحث على رئيس للنادي كخليفة لحسان حمار.

وأبدى لاعبو الفريق، غضبهم الشديد جراء عدم إلتزام الإدارة بوعودها وتسديد مستحقاتهم المالية العالقة.

ويهدد لاعبو وفاق سطيف بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح وعدم خوض المباريات، في حال عدم تسديد مستحقاتهم قبل نهاية الأسبوع الجاري.

ويعيش النسر السطايفي واحد من أصعب مواسمه الكروية في حظيرة الكبار نتيجة المشاكل الإدارية والمالية العالقة لنادي عاصمة الهضاب.