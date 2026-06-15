وفاق سطيف يدشن الميركاتو بـ 5 مستقدمين

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم الاثنين، عن ضمها 5 لاعبين دفعة واحدة، تحسبا للموسم الكروي الجديد 2026-2026.

وأكدت إدارة الوفاق ضمها كل من العربي ثابتي قادما من مولودية الجزائر. وسليمان بوثلجة من أولمبيك أقبو، ومحمد رضا بومشرة قادما من إتحاد خنشلة. وأنيس خمايسية قادما من هلال بنغازي الليبي، وإسلام بلخير قادما من شباب بلوزداد.

مشيرة إلى أن “الخماسي” الجديد وقع رسميا في الفريق على أن يتم تقديمه إلى الجمهور في الأيام القليلة المقبلة.

كما أعلنت الإدارة السطايفية في المقابل، عن ترقية 4 لاعبين من فئة الأواسط “U20” إلى صف الأكابر. ويتعلق الأمر بكل من زكرياء طراد وعماد الدين بوشاقورة، وعهد الرحمان بونقاب، وادريس مساهل.

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