وفاق سطيف يدعم صفوفه بثامن صفقة خلال الميركاتو

تعاقد نادي وفاق سطيف، مساء اليوم الثلاثاء، مع اللاعب الدولي الغامبي جبريل سيلا، صاحب الـ26 عاماً، بعقد يمتد لموسمين.

قادماً من نادي العزام التنزاني، في صفقة تدخل في إطار تعزيز التعداد تحضيرًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

ويلعب سيلا في مركزي الظهير الأيمن والظهير الأيسر، ما يمنح المدرب الألماني أنطوان هاي خيارات تكتيكية إضافية على مستوى الرواقين، سواء في الخط الدفاعي أو الهجومي، نظرًا للسرعة والاندفاع البدني الذي يتمتع به اللاعب الغامبي. ويُعد سيلا أحد العناصر التي سبق لها التواجد ضمن قائمة المنتخب الغامبي الأول، ما يمنح الصفقة وزنًا إضافيًا من حيث الخبرة الدولية، خاصة في ظل سعي إدارة الوفاق إلى استعادة التوازن والمنافسة على جميع الجبهات في الموسم المقبل.

وبحسمها صفقة اللاعب الغامبي، تكون إدارة الوفاق قد حسمت ثامن صفقاتها خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد كل من صفقات: لقجع، بوزيان، حميدي، دعيبش، دردر، نعيم، بن لبنة.