وفاق سطيف يدعم صفوفه بحارس مرمى جديد

أعلنت إدارة وفاق سطيف، اليوم الخميس، عن ابرامها صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري، بتعاقدها مع حارس مرمى جديد.

وكشفت إدارة وفاق سطيف عن تعاقدها مع حارس المرمى العقون حسين، لثلاثة مواسم، قادما من الدوري السويدي.

كما صرح المستقدم الجديد للوفاق، عقب توقيعه على العقد: “أمضيت مع وفاق سطيف لثلاث سنوات وأنا جد سعيد، كوني أحب هذا الفريق منذ الصغر”.

وختم العقون حسين: “أعرف جيدا وفاق سطيف، وأنصاره، وقدمت إلى هذا الفريق من أجل تقديم الإضافة اللازمة، بهدف التتويج بالألقاب، واسعاد الأنصار”.