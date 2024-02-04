وفاق سطيف يدعم صفوفه بلاعب جديد

نجحت إدارة فريق وفاق سطيف، في تدعيم صفوفها بلاعب جديد، ضمن الميركات الستوي الجاري، وتاحسبا لمرحلة العودة من البطولة المحترفة.

وأعلنت إدارة الوفاق، اليوم الأحد، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن تعاقدها رسميا مع المهاجم رضوان حيتالة.

ونشر مسؤولي النادي السطايفي، صورة مستقدمهم الجديد بقميص الوفاق، دون كشفها عن مدة العقد الذي يربطهما.

يذكر أن اللاعب رضوان حيتالة، يعتبر أول صفقة يحسمها وفاق سطيف، في الميركات الشتوي الجاري، وتلعق عليه آمال كبيرة لمنح الإضافة اللازمة للفريق في مرحل العودة.