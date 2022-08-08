وفاق سطيف يرسم صفقة جديدة تحسبا للموسم الجديد

نجحت إدارة نادي وفاق سطيف، في تدعيم صفوف الفريق بصفقة جديدة ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، تحسبا للموسم الجديد.

وأعلنت إدارة الوفاق، عبر الصفحة الرسيمة للفريق على “فايس بوك”، عن تعاقدها مع المدافع المحوري اسلام شبور.

كما كشف ذات المصادر، بأن شبور، أمضى على عقد يربطه بالوفاق لثلاثة مواسم، قادما من نادي بارادو.

ومن المقرر أن يلتحق اسلام شبور، بتونس، من أجل النضمام للتربص الصيفي الذي يجريه الفريق بحمام بورقيبة.