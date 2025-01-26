وفاق سطيف يرسّم التحاق البوركينابي بيترويبا لموسمين ونصف

أعلن نادي وفاق سطيف، اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك عن التحاق اللاعب البوركينابي كليمان بيترويبا بعقد لموسمين و نصف.

ونشرت إدارة فريق وفاق سطيف عدد من الصور للاعب المستقدم الجديد بمعقل الفريق، و بعين الفوارة التي تعتبر رمز مدينة سطيف.

وكان الوفاق السطايفي، قد أعلن عن التعاقد مع المهاجم النيجيري كينغسلي إيدو قادما من النادي الإفريقي التونسي بعد تعاقده مؤخرا مع المغترب بوحميدي محمد كريم القادم من فريق ينشط في دوري الدرجة الأولى في لوكسمبورغ.

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