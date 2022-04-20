وفاق سطيف يسافر لتونس لمواجهة الترجي

شد اليوم فريق وفاق سطيف الرحال إلى العاصمة التونسية قصد مواجهة الترجي التونسي في لقاء الإياب من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

كما سيكون زيتي وزملائه على موعد مع تنشيط مباراة قوية ومثيرة أمام المستضيف على ملعب رادس على أمل العودة بالتأهل.

يذكر. أن لقاء الذهاب الذي جرى بملعب 5 جويلية الأولمبي انتهى بالتعادل السلبي.

في انتظار موعد الحسم الجمعة المقبلة.

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