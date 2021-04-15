وفاق سطيف يستضيف شبيبة القبائل في قمة واعدة

ستكون الأنصار موجهة سهرة اليوم الخميس، إلى ملعب “8 ماي 1945″، والذي سيحتضن مباراة مثيرة تجمع وفاق سطيف بشبيبة القبائل.

ويسعى وفاق سطيف، لابقاء على نقاط هذه المباراة في ميدانه، لتعزيز رصيده في صدارة ترتيب البطولة، وتعميق الفارق عن ملاحقيه.

وفي المقابل، تعسى شبيبى القبائل، هي الأخرى، للعدة بنتيجة ايجابية، تسمح لها باعتلاء البوديوم، وتقليص الفارق عن الوفاق.

يذكر أن هذه المبارة التي ستجمع وفاق سطيف، بشبيبة القبائل، والمقررة على الساعة الـ(22:30)، تدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ17 من البطولة.