وفاق سطيف يستعيد لاعبيه المصابين

خاض فريق وفاق سطيف، حصة التدريبية لنهار اليوم الإثنين، بتعداد مكتمل، بعد استعادة الفريق خدمات لاعبيه المصابين.

وأعلن إدارة النادي السطايفي، عبر صفحتها الرسمية، عن اندماج لاعبهم المالي موريبا ديارا، في الحصة التدريبية التي أجراها الفريق اليوم الإثنين.

كما شهدت هذه الحصة التدريبية، عودة الثنائي الآخر مهدي حيتالة، وطاهر بن خليفة، ومشاركتهم في التدريبات الجماعية.

ومن المنتظر أن يكون فريق وفاق سطيف، حاظرا بكامل تعداده في مباراته المقبلة، ما من شأنه أن يمنح المدرب عمار السويح، حلول عديدة.