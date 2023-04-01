وفاق سطيف يستنكر استقبال مسؤولي السياسي ويصفه بـ “السيئ”

أعربت إدارة وفاق سطيف عن استيائها من استقبال إدارة فريق شباب قسنطينة حيث وصفت الخطوة بـ “السيئة”.

وقالت إدارة وفاق سطيف، في بيان لها، أن المباراة جرت نوعا ما في ظروف غير حسنة رغم الشهر الكريم.

إلى جانب ذلك، أكّدت إدارة وفاق سطيف وجدت بعض المضايقات وسوء معاملة في المباراة الت جرت ضمن الجولة 21 من الرابطة المحترفة.

وقالت إدارة الوفاق أنها لم تقم بالإحتجاج رغم منح أنصارها 100 تذكرة فقط. فيما أضافت أن الفريق تعرّض لظلم تحكيمي ما يستوجب الاحتجاج على هذه الأخطاء المؤثرة في حق النادي السطايفي.

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