وفاق سطيف يستنكر خرجة لاعبي شباب بلوزداد

إستنكرت إدارة فريق وفاق سطيف بطريقة رسمية ما قام به لاعبي نادي شباب بلوزداد عقب فوزهم في مُباراتهم ضد إتحاد بلعباس أمسية الأحد في الجولة ال29 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى.

الوفاق السطايفي نشر بيانا رسميا استنكر فيه شتم بعض لاعبي السياربي للفريق السطايفي والمدينة بأكملها بكلمات لا تمت بصلة للروح الرياضية وكذا تُشعل نار الفتنة بين الناديين.

وأضاف البيان أن إدارة شباب بلوزداد مُطالبة بتقديم إعتذار رسمي للفريق السطايفي في الساعات القليلة القادمة على ما بدر في الفيديو المتداول وإلا فإن العلاقة لن تكون مثلما كانت سابقا.