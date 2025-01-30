وفاق سطيف يسرّح مولاي عبد العزيز

كشفت إدارة نادي وفاق سطيف، في بيان لها اليوم الخميس، عبر الصفحة الرسمية للفريق على فيسبوك، عن تسريح اللاعب مولاي عبد العزيز.

وقدمت إدارة الوفاق السطايفي شكرها للاعب مولاي، على ما قدمه طيلة الفترة التي قضاها مع الفريق. متمنية له التوفيق مع فريقه الجديد.

واتخذ المدرب نبيل الكوكي قراراته بشأن اللاعبين الذين سيغادرون الفريق بعد تسلّمه قيادة العارضة الفنية للوفاق. وهو الذي يسعى لغربلة النادي السطايفي وتدعيم التشكيلة بأفضل العناصر التي تنشط في البطولة الوطنية.

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