وفاق سطيف يسقط أمام أمازولو في دوري أبطال إفريقيا

انهزم أمسية اليوم الجمعة فريق وفاق سطيف أمام مستضيفه أمازولو الجنوب إفريقي ليُعقد وضعيته في التأهل.

لقاء الجولة الثالثة من المجموعة B لدور مجموعات منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا انتهى بهدف دون رد.

حيث سجل اللاعب، أميغو ميميلا، الهدف الوحيد للفريق المحلي في الدقيقة ال42.

وبعد هذه الخسارة بقي الوفاق في المركز الثالث ب3 نقاط فيما وصل أمازولو للصدارة مؤقتا مناصفة مع الرجاء البيضاوي المغربي ب6 نقاط لكل فريق.