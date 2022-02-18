وفاق سطيف يسقط أمام الرجاء المغربي

سقط فريق وفاق سطيف سهرة اليوم الجمعة في فخ الهزيمة أمام الضيف الرجاء البيضاوي المغربي.

موقعة ملعب 05 جويلية 1962 الأولمبي انتهت بتفوق المغاربة بهدف يتيم دون رد.

كما سجل اللاعب محمد زريدة الهدف الوحيد للرجاء في الدقيقة ال71 من لقاء الجولة الثانية من المجموعة B لدور مجموعات منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

وبهذا بقي النادي السطايفي ب3 نقاط ثانيا مناصفة مع أمازولو الجنوب إفريقي بينما صعد الرجاء للصدارة ب6 نقاط وبقي حوريا الغيني ب0 نقطة.