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الرياضة

وفاق سطيف يسقط أمام الرجاء ويتأهل في المرتبة الثانية

بقلم عبد النور حواز
وفاق سطيف يسقط أمام الرجاء ويتأهل في المرتبة الثانية
وفاق سطيف
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سقط سهرة الأحد فريق وفاق سطيف أمام المُضيف الرجاء البيضاوي المغربي بهدف يتيم دون رد.

ليفشل النسر الأسود في خطف صدارة المجموعة B، لكنه ضمن تأهله للدور ربع النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

وجرت مواجهة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

كما ضيع الرجاء ضربة جزاء في الدقيقة 9 عن طريق حميد أحداد.

قبل أن يُسجل، مروان هدهودي، الهدف الوحيد في الدقيقة 74.

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