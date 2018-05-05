وفاق سطيف يسقط برباعية أمام “مازيمبي”!!

تعرض وفاق سطيف للهزيمة برباعية كاملة ، على يد “تي بي مازيمبي” الكونغولي في إفتتاح دور المجموعات من رابطة الأبطال الإفريقية.

ودخل زملاء، حدوش المُبارة جيدا، حيث ورغم إستقبالهم للهدف الأول في الدقيقة العاشرة، إلا أنهم عدلوا النتيجة سريعا بفضل نساخ.

ورغم إنطلاقتهم المقبولة نسبيا، تراجع أشبال زرقان بمرور الوقت لتهتز شباكهم في نهاية اللقاء برباعية كاملة.

يُشار بأن أبناء الهضاب العُليا لم يكونوا في يومهم وزاد عليهم الحكم الذي منح المُنافس ركلتي جزاء.

وسيعمل الوفاق السطايفي على الإستفاقة خلال الجولة الثانية، والتي ستعرف مُلاقاته لمواطنه، مولودية الجزائر.