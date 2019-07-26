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وفاق سطيف يسوي قضية أمادا ويتجنب خسارة 6 نقاط

الرياضة
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وفاق سطيف يسوي قضية أمادا ويتجنب خسارة 6 نقاط
بقلم كريم.تيغرمت

جنّب رئيس النادي الهاوي لوفاق سطيف، عزالدين أعراب، فريقه عقوبة خصم 6 نقاط من رصيدهم الموسم المقبل، بتسويته مستحقات لاعبهم السابق إبراهيم أمادا.

ووضعت إدارة وفاق سطيف، مبلغ 125 ألف أورو، في حساب “الفاف”، لتقوم هذه الأخيرة، بتحويله إلى الحساب الشخصي للاعب الملغاشي إبراهيم أمادا.

وتأتي هذه الخطوة، بعد قرار “الفيفا”، التي ألزمت وفاق سطيف بدفع هذه القيمة المالية للاعب، لتجنب خصم 6 نقاط من رصيدهم في الموسم الجديد.

يذكر أن هذه القيمة المالية، تعد مستحقات اللاعب إبراهيم أمادا، والتي لم يتلقاها لمدة موسمين، عندما كان لاعبا في وفاق سطيف.


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