وفاق سطيف يسيطر على تشكيلة افتتاح مرحلة الإياب

اكتسح لاعبو نادي وفاق سطيف، التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة الـ 16 والأولى من مرحلة إياب البطولة المحترفة، للموسم الكروي الجاري 2025-2026.

وعلى الرغم من أن الجولة، التي أقيمت الجمعة والسبت الماضيين. من مواجهتي شباب بلوزداد أمام مولودية الجزائر. واتحاد العاصمة أمام شبيبة القبائل، بسبب التزامات الرباعي القارية. إلا أن الرابطة قررت نشر التشكيلة المثالية وفق المعطيات التقنية المتوفرة.

مبرزة أن الخطوة، جاءت حرصا منها على احترام مبدأ الاستمرارية في النشر. وضمان الشفافية والموضوعية في التقييم الفني للجولات، من دون تاخيرات طويلة.

وشهدت التشكيلة المثالية تواجد أربعة لاعبين من وفاق سطيف. ويتعلق الأمر بكل من موداسير وجحنيط وزروقي وحميدي.

وكان الوفاق قد حقق فوزا كبيرا على حساب الضيف اتحاد خنشلة، بنتيجة 4-1، في لقاء عرف تسجيل زروقي وجحنيط وحميدي، هدفا لكل منهم.

كما ضمت التشكيلة خير الدين مرزوقي، مسجل هدف ناديه الوحيد مستقبل الرويسات، في الفوز المحقق أمام شبيبة الساورة، إلى جانب زميله في الفريق ياسين زغاد.

وحجز مهاجم ترجي مستغانم، زوبير مطراني، بدوره مكانة في تشكيلة افتتاح إياب الموسم الجاري، بعدما أهدى ناديه فوزا صعبا وثمينا في سباق البقاء. بهدف في مرمى أولمبيك أقبو. رفقة زميله الحارس عبد السلام هنان.

وفي المقابل، ضمت تشكيلة الجولة، كل من الظهير الأيسر لأولمبي الشلف. بلقاسم براهيمي، إلى جانب المدافع المحوري لشباب قسنطينة. ميلود ربيعي، ومتوسط ميدان مولودية البيض. ضياء الدين بن يحيى.