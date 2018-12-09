وفاق سطيف يشد الرحال إلى إسبانيا لإجراء تربصه التحضيري

غادر فريق وفاق سطيف، اليوم الأحد، أرض الوطن، نحوى مدينة أليكانت الإسبانية، أين سيجري تربصه التحضيري، استعدادا لمرحلة العودة.

وكشفت (و.أ.ج)، أن الوفاق، تنقل بوفد يضم 31 عضوا، منهم 22 لاعبا، أين سيخوضون تربصا سيدوم إلى غاية الـ17 من ديسمبر الجاري.

وقرر الطاقم الفني للنسر الأسود، ضم خمسة لاعبين شبان، في هذا التربص، ويتعلق الأمر بكل من، فيلالي، دغموم، قندوسي، عيشون، وبلعيد.

ومن المقرر أن يخضو أشبال المدرب نور الدين زكري، مبارتين وديتين خلال هذا التربص، أمام أندية محلية، بأليكانت الإسبانية.