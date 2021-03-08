وفاق سطيف يشد الرحال إلى غانا تحسبا لمواجهة أورلاندو بيراتس

شد وفد وفاق سطيف الرحال، اليوم الإثنين، إلى غانا، تحسبا لمواجهة نادي أورلاندو بيراتس، الجنوب إفريقي ضمن كأس الكاف.

وطارة بعثة الوفاق، إلى العاصمة الغانية أكرا، عبر رحلة خاصة، أين ستستقبل فريق أورلاندو بيراتس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكاف.

وتنقل مدرب الوفاق، نبيل الكوكي، إلى غانا، ببعثة تضم 26 لاعبا، للاستفادة من كل الخيارات المتاحة من أجل العودة بنتيجة ايجابية.

يذكر أن وفاق سطيف، سيواجه نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، يوم الأربعاء المقبل، بملعب “أكرا” انطلاقا من الساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر.