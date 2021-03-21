وفاق سطيف يضرب برباعية والعميد يكتفي بالتعادل أمام النصرية

شهدت مباريات الجولة الـ19 من البطولة المحترفة، والتي لعبت اليوم الأحد، نتائج مثيرة، على غرار الفوز العريض لوفاق سطيف برباعية.

وجاء فوز العريض الذي حققه وفاق سطيف، في هذه الجولة (4-1)، على حساب الضيف وداد تلمسان، ليرفع بذلك الوفاق رصيد لـ33 نقطة.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات الجولة، وافترق نصر حسين داي، مع ضيفه مولودية الجزائر، على نتيجة التعادل السلبي (0-0).

وجاءت باقي نتائج هذه الجولة كاملة على النحو التالي:

عين مليلة 1-1 شبيبة الساورة

أ.المدية 2-1 أ.البرج

س.غيليزان 0-0 أ.الشلف

ن.مقرة 0-0 م.وهران

ش.القبائل 1-1 ن.بارادو

ا.بسكرة 1-0 ش.بلوزداد

ش.قسنطينة 1-0 ا.بلعباس