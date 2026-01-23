وفاق سطيف يضرب بقوة ويكتسح اتحاد خنشلة برباعية في الجولة 16

حقق وفاق سطيف، اليوم الجمعة، فوزًا عريضًا أمام ضيفه اتحاد خنشلة بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة 16 من الرابطة المحترفة.

على أرضية ملعب 8 ماي 1945، في مباراة شهدت سيطرة شبه مطلقة لعناصر “النسر الأسود”.

ودخل الوفاق المواجهة بقوة، حيث افتتح النتيجة مبكرًا في الدقيقة 2 عن طريق جحنيط، قبل أن يعمّق حميدي الفارق سريعًا بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 8، وسط ارتباك واضح في دفاع اتحاد خنشلة.

واستمر الضغط السطايفي ليُسفر عن الهدف الثالث في الدقيقة 41 عبر زروقي، منهياً الشوط الأول بتقدم مريح لأصحاب الأرض.

ومع بداية الشوط الثاني، قلّص الضيوف الفارق بتسجيل باكير هدف اتحاد خنشلة الوحيد في الدقيقة 50، غير أن ردّ الوفاق لم يتأخر كثيرًا، حيث أضاف طوال الهدف الرابع في الدقيقة 62، مؤكّدًا التفوق الكلي لأصحاب الأرض.

وبهذا الانتصار، رفع وفاق سطيف رصيده إلى 19 نقطة في المركز 12، بينما تجمّد رصيد اتحاد خنشلة عند 21 نقطة في المركز العاشر.

فوز يعيد الثقة إلى بيت الوفاق، ويمنح الفريق دفعة معنوية قوية في قادم الجولات، في وقت بات فيه اتحاد خنشلة مطالبًا بتصحيح المسار سريعًا لتفادي فقدان المزيد من النقاط.