وفاق سطيف يضم المهاجم الرواندي بيراماهير عبيدي

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم الخميس، عن تعاقدها مع المهاجم الدولي الرواندي بيراماهير عبيدي، في إطار تدعيم الخط الأمامي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لموسم كروي جديد يتطلع فيه “النسر الأسود” للعودة بقوة إلى الواجهة.

ويُعد عبيدي إضافة نوعية لهجوم الوفاق، حيث يعوّل الطاقم الفني على إمكانياته البدنية والتكتيكية لتعزيز القوة الهجومية للفريق، خاصة في ظل التحضيرات المكثفة التي يخوضها النادي استعدادًا للمرحلة القادمة.

وفي سياق متصل، أنهى الوفاق صبيحة اليوم آخر حصة تدريبية له قبل العودة إلى مدينة سطيف، وذلك تحضيرا للدخول في تربص مغلق ثانٍ سينطلق مطلع الأسبوع المقبل في مركب عين الدراهم بتونس.

وشهدت الحصة الأخيرة الاندماج الرسمي للوافد الجديد جبريل سيلا، الذي التحق بالمجموعة في أجواء إيجابية، ما يعزز من تنافسية التعداد خلال المعسكر التحضيري المرتقب.

تواصل إدارة وفاق سطيف مساعيها لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق الموسم، وسط دعم جماهيري متزايد وتفاؤل بتحقيق نتائج إيجابية.