وفاق سطيف يضم دولي غابوني وآخر كونغولي

أعلنت إدارة وفاق سطيف اليوم الأربعاء، عن تعاقدها مع لاعبين دوليين اثنين دفعة واحدة، ضمن فترة التحويلات الشتوية الحالية.

وقدمت إدارة الوفاق مدافعها الجديد الدولي الغابوني أومفيا كيلا. الذي يشغل منصب مدافع محوري، لتعزيز الخط الخلفي للفريق ومنحه مزيدًا من الصلابة والانضباط التكتيكي.

كما قدمت المهاجم الدولي الكونغولي ويلفريد نكايا، مشيرة إلى أنه يلعب في منصب مهاجم جناح. ويتميز بالسرعة والجرأة الهجومية.

وارتفع بذلك، عدد الوافدون الجدد على تعداد الوفاق، إلى 3 أسماء، بعد ضم الحارس بن الشيخ الفقون حاتم، معارا من أولمبيك أقبو إلى نهاية الموسم الجاري.

وفي سياق متصل، كشفت إدارة “النسر الأسود” أن عملية الاستقدامات متواصلة. في انتظار الإعلان عن باقي الصفقات الجديدة.