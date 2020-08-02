وفاق سطيف يطعن في قرارات المكتب الفيدرالي

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم الأحد، عن تقدمها بطعن لدى لجنة الطعون التابعة للفاف، حول قرارت المكتب الفيدرالي بخصوص مشاركة االوفاق في المنافسة الافريقية.

وأصدرت إدارة الوفاق، بيان، أوضحت من خلاله أنها قدمت رسميا طعن، لدى لجنة الطعون، ضد قرار المكتب الفيدرالي، الذي حرم وفاق سطيف من المركز الثاني في ترتيب البطولة.

وأبدت إدارة النادي السطايفي، رفضها التام، عن تعيين الوفاق للمشاركة في منافسة كأس الكاف، بدل رابطة أبطال إفريقيا.

واعتبر مسؤولو وفاق سطيف، أن القانون المعتمد من طرف المكتب الفيدرالي في تعيين صاحب المركز الثاني، ومنه المتأهل للمشاركة في رابطة الأبطال، لا أساس له، ومرفوض جملة وتفصيلا، مشددة على ضرورة مراجعته وفق ما تفرضه القوانين.