وفاق سطيف يطعن في قرار لجنة الطعون لدى المحكمة الرياضية

أبدت إدارة وفاق سطيف عدم تقبلها القرار الصادر من لجنة الطعون، بخصوص الأحكام المتعلقة بمباراتها أمام سريع غليزان.

وأعلنت إدارة الوفاق، عبر صفحتها الرسمية، عن تقدمها بطعن لدى المحكمة الرياضية الجزائرية، ضد قرار لجنة الطعون.

ويأتي هذا بعد تأييد لجنة الطعون، القرار الصادر عن لجنة الانضباط، بخصوص مباراة الوفاق وسريع غليزان.

وكانت لجنة الانضباط قد سلطت عقوبة خصم نقطة من رصيد الفريق، وتغريمه بـ100 مليون سنتيم، مع حرمانه من نقاط مباراته أمام سريع غليزان.

وأكدت إدارة وفاق سطيف، بأنها ستقوم بإيداع طعن لدى المحكمة الرياضية الجزائرية ضد قرار لجنة الطعون، لاسترجاع حق الفريق.