وفاق سطيف يطيح بالنصرية ويحافظ على الصدارة

الرياضة
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وفاق سطيف يطيح بالنصرية ويحافظ على الصدارة
بقلم كريم.تيغرمت

حقق فريق وفاق سطيف فوزا جديدا، اليوم الجمعة، على حساب نصر حسين داي، ضمن المباراة المتأخرة عن الجولة الخامسة.

ووقفت النصرية الند للند في الشوط الأول من هذا اللقاء أما ضيفهم وفاق سطيف، أين صنع الفريقان عدة محاولات دون نتيجة، لتنتهي المرحلة الأولى بالتعادل السلبي 0-0.

الشوط الثاني دخله الوفاق بعزيمة أكبر، وهو ما مكنهم من تسجيل الهدف الوحدي في هذه المواجهة، في الدقيقة الـ67، عن طريق محمد عمورة.

وبهذا يواصل فريق وفاق سطيف تصدره لترتيب البطولة، برصيد 16 نقطة، في حين تعاني النصرية في مؤخرة الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.


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