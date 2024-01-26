وفاق سطيف يطيح بـ “السياسي” ومولودية الجزائر تعزز الصدارة

أسفرت نتائج الجولة 15 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عن نتائج مفاجأة أبرزها عودة كل من فريق بارادو ومولودية الجزائر بـ 3 نقاط ثمينة.

و عاد فريق بارادو بفوز ثمين على حساب المستضيف إتحاد خنشلة، بعد الفوز عليه بثنائية مقابل واحد، في حين فاز مولودية الجزائر بثنائية مقابل صفر في اللقاء الذي جرى بملعب الشهيد زبانة بمدينة الباهية.

كما عرفت القمة التي جرت بين وفاق سطيف وشباب قسنطينة فوز الفريق المستضيف بثنائية مقابل واحد.

النتائج كالتالي:

إ خنشلة 1 – 2 ن بارادو

و سطيف 2 – 1 ش قسنطينة

م وهران 0- 2 م الجزائر

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