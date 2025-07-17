وفاق سطيف يعزز تعداده بخدمات حميدي

نجحت إدارة فريق وفاق سطيف، اليوم الخميس، في ضمان صفقة جديد، ضمن فترة التحويلات الصيفية الجارية، وتحضيرا للموسم الكروي الجديد.

وأعلنت إدارة وفاق سطيف، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، عن تعاقدها مع اللاعب كمال حميدي.

ورحبت إدارة النادي السطايفي، بلاعبها الجديد، من خلال نشر صورته، بقميص النادي، عقب ترسيم العقد الذي يربطهما.

يذكر أن المدافع كمال حميدي، كان قد فسخ مؤخرا العقد الذي كان يربطه بفريق مولودية الجزائر، قبل التحاقه بوفاق سطيف.