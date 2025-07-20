وفاق سطيف يعزز صفوفه بضم الظهير الأيمن عدة دردر

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف عن تعاقدها مع الظهير الأيمن عدة دردر، قادماً من فريق رائد القبة الناشط في القسم الثاني من البطولة الوطنية.

ويُعدّ دردر من أبرز اللاعبين في مركزه خلال الموسم الماضي، حيث قدّم مستويات مميزة مع فريقه السابق، وأسهم بشكل كبير في المنافسة القوية لرائد القبة على ورقة الصعود إلى القسم الأول. ويُرتقب أن يشكل إضافة نوعية لتشكيلة “النسر السطايفي”، بفضل إمكانياته الفنية والبدنية العالية.

ويُعد هذا التعاقد الثاني للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ضم متوسط الميدان أسامة دعيبش من شباب بلوزداد، في خطوة تؤكد رغبة الإدارة في بناء فريق تنافسي قادر على استعادة هيبة النادي محلياً وقارياً.

وفي السياق ذاته، أشرف المدرب الألماني أنطوان هاي على ثاني حصة تدريبية له مع الفريق اليوم الأحد، حيث خصصها للعمل البدني. و جرت الحصة في أجواء إيجابية وسط تفاعل كبير من اللاعبين والطاقم الفني، ما يعكس الجدية والتحفيز الكبيرين داخل المجموعة مع انطلاق البرنامج التحضيري للموسم الجديد.