وفاق سطيف يعزي اتحاد العاصمة في وفاة شندري

وجهة إدارة فريق وفاق سطيف، اليوم الثلاثاء، تعازيه القلبية لعائلة اتحاد العاصمة، إثر وفاة رئيس مجلس إدارة الفريق بوعلام شندري.

ونشر نادي الوفاق، رسالة تعزية، عبر الحساب الرسمي للفريق جاء فيها: “تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة السيد بوعلام شندري، رئيس اتحاد العاصمة سابقا”.

وأضاف مسؤولي الوفاق: “بهذا المصاب الجلل، تتقدم إدارة الوفاق، بأخلص تعازيها القلبية إلى عائلة شندري، واتحاد العاصمة، سائلين المولى عو وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان”.