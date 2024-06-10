وفاق سطيف يعقد شراكة جديدة مع الشركة الجزائرية للتأمينات

تواصل شركة “سونلغاز”، المالكة لفريق وفاق سطيف، مساعيها لتدعيم مصادر تمويل الفريق، بتوقيع عقود شراكة جديدة مع شركات وطنية.

ونشرت إدارة “سونلغاز” المالك الرسمي لفريق وفاق سطيف، بياناً، كشفت من خلاله عن توصلها لاتفاق من أجل عقد شراكة بين شركتها الفرعية “بلاك ايغلس”، و الشركة الجزائرية للتأمينات.

كما أوضح ذات البيان، بأن التوقيع على عقد هذه الشراكة، سيتم يوم غد الثلاثاء، انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا، على مستوى المديرية العامة لسونلغاز.

ودعت إدارة شركة “سونلغاز”، المالكة لفريق وفاق سطيف،الصحافة الوطنية، لحضور مراسيم التوقيع على هذا العقد الجديد.