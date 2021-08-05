وفاق سطيف يعلن تعاقده مع شركة جديدة للألبسة الرياضية

أعلنت إدارة وفاق سطيف عن تعاقدها مع شركة جديدة للألبسة الرياضية، انطلاقا من الموسم الكروي الجديد 2021-2022.

ونشرت إدارة الوفاق بيان عبر الصفحة الرسمية للفريق، أوضحت من خلاله عن تعاقدها بصفة رسمية مع الشركة السعودية للألبسة الرياضية “أوفسيد” لثلاثة مواسم.

وأوضحت النادي السطايفي، أن هذه الشركة تعتبر رائدة في مجال الألبسة الرياضية، وترعة أكبر الأندية السعودية.

ومن جهة أخرى، أعلنت مسؤولي وفاق سطيف، أنه تم اعتماد شعار جديد للنادي، وهذا ابتداء من الموسم الكروي الجديد.