وفاق سطيف يعلن رحيل سبعة لاعبين تحضيرًا للموسم الجديد

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف عن نهاية عقود خمسة لاعبين مع عدم تجديدها، وفسخ عقود لاعبين اثنين بالتراضي في إطار التحضيرات للموسم الكروي الجديد.

وكشفت إدارة وفاق سطيف عن الخبر عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، اليوم الإثنين، عن أسماء اللاعبين ويتعلّق الأمر بكل من اللاعبون المنتهية عقودهم: شيخي عبد المؤمن، نوري أمير، ديارا موريبا، شعبي دريس، مهرة عبد الرزاق.

أما اللاعبين المعنيين بفسخ العقود إلى حد الآن فيتعلق الأمر بكل من أولادابو أوغوستين توندي و كوسي رودريغ.

وشكرت إدارة النادي اللاعبين المعنيين على كل ما قدموه من مجهودات خلال فترة تواجدهم ضمن الفريق، وتتمنى لهم كل التوفيق في مشوارهم الرياضي المقبل.