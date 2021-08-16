وفاق سطيف يعلن عن تسوية مستحقات توري ولوموتي

كشفت إدارة وفاق سطيف عن تسويتها مستحقات اللاعبين السابقين للفريق مليك توري، ولوموتي، لتحل بذلك مشكلة المنع من الانتدابات.

وأوضحت إدارة الوفاق في بيان لها، أن مشكلة منع الفريق من الانتداب، على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، تم حلها نهائيا بعد تسوية مستحقات توري، ولوماتي.

وعليه تمكنت مسؤولي الوفاق من تجديد عقد الرباعي، دباري، نمديل، ولعريبي لموسمين، فيما جدد عقد أكرم جحنيط لثلاثة مواسم.

وأكدت إدارة الوفاق أن المستقدمين الجدد، والذين سيتم الكشف عن أسمائهم بصفة رسمية نهاية الموسم الجاري، تم ادراجهم ضمن قائمة الفريق المشاركة في رابطة الأبطال.