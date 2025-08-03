وفاق سطيف يعلن فسخ عقدي إيدو وقتال بالتراضي

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم الأحد، عن فسخ عقدي اللاعبين إيدو كنغسلي وأسامة قتال بالتراضي، وذلك عقب اتفاق ودي جرى بين الطرفين.

وأكد النادي، في بيان رسمي صدر ، عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” أن قرار فسخ العقد جاء بعد مشاورات مشتركة، تم خلالها احترام رغبة الطرفين، في إطار علاقة احترافية تسودها الاحترام المتبادل.

وتقدمت إدارة الوفاق بالشكر والتقدير للاعبين على كل ما قدماه خلال الفترة التي قضياها مع الفريق، متمنية لهما التوفيق والنجاح في بقية مشوارهما الرياضي.

يُذكر أن إيدو كنغسلي كان قد انضم إلى صفوف الفريق لتعزيز الجبهة الهجومية، بينما لعب أسامة قتال ضمن الكتيبة الدفاعية للوفاق، وساهما في عدة مواجهات خلال الموسم الماضي.